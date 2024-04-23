Марина Грановская сообщила суду, что получала угрозы от футбольного агента Курта Зума
Бывший генеральный директор лондонского «Челси» Марина Грановская выступила на судебном слушании, на котором она сообщила, что получала угрозы от футбольного агента Саифа Руби, представляющего интересы экс-защитника «синих» Курта Зума. Об этом информирует Daily Mail.
По информации источника, Грановская сообщила суду, что чувствовала «физическую угрозу» из-за электронного письма, отправленного ей Руби. Это письмо побудило её усилить меры личной безопасности. С точки зрения футбольного агента, ему причиталась определённая денежная сумма по сделке о переходе Зума в «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году.
Подчёркивается, что сам Руби, обвиняющийся в нарушении Закона о вредоносных сообщениях, отрицает претензии в свой адрес.
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