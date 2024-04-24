Рангник подтвердил, что контактировал с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мюнхенская «Бавария» связывалась с ним по поводу возможного назначения на аналогичную должность.

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Немецкое издание Bild ранее сообщало, что «Бавария» общалась с 65‑летним специалистом и может договориться с тренером уже на этой неделе в случае удачных переговоров.

— Со мной контактировала мюнхенская «Бавария», и я проинформировал об этом австрийскую федерацию (футбола). У нас очень доверительные отношения. Я сосредоточен на сборной Австрии и чемпионате Европы. Мне здесь очень комфортно, — приводит слова Рангника 90minuten.

Рангник возглавляет сборную Австрии с 2022 года, под его руководством национальная команда вышла в финальную стадию Евро‑2024.

Немецкий функционер и тренер занимал пост директора по спорту и развитию «Локомотива» с июля по ноябрь 2021 года. В октябре 2022‑го «Локомотив» отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, вместе с ними клуб покинул и Рангник.