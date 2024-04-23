Двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

Двух игроков АПЛ подозревают в изнасиловании.

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Два 19-летних футболиста одного клуба Премьер-лиги были арестованы по подозрению в изнасиловании, сообщает The Sun. Одного из них задержали на стадионе.

Предполагается, что изнасилование произошло в прошлую пятницу. Жертва обратилась в полицию через несколько часов после инцидента.

«Один из игроков был на стадионе клуба. Прибыла полиция, которая хотела поговорить с ним. Его отвели в отдельную комнату на стадионе, где с ним поговорила полиция. Игрок покинул расположение клуба с другим человеком и был официально арестован полицией позже той ночью», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Этот игрок провел ночь в камере, а затем был допрошен. Второго подозреваемого арестовали на следующий день.