Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не намерен возглавлять «Спартак».

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Агентская группа Юрия Горбенко через Кенни, брата и агента Дэвида, обратилась к шотландскому специалиасту с вопросом о том, заинтересован ли он в работе в московском клубе, на что тот ответил отказом ехать в Россию из-за нестабильной ситуации в стране. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, что никто из официальных представителей «Спаратака» не обращался к Мойесу, а данный вопрос был инициативой агентов.

14 апреля «Спартак» отправил в отсавку главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года. По итогам сезона-2022/23 московский клуб под руководством Абаскаля финишировал на третьем месте в РПЛ. В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 38 очков после 24 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Мойес возглавлял«Вест Хэм» с 2017 по 2018 год, а в декабре 2019 вновь вернулся в лондонский клуб. Его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. 60-летний специалист также известен по работе на посту главного тренера «Эвертона», «Манчестер Юнайтед», «Реала Сосьедад» и «Сандерленда».