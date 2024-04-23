Адвокат сидящего в СИЗО экс-игрока сборной России рассказала о его состоянии

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказала о состоянии экс-игрока, который находится в СИЗО в Краснодаре. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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По ее словам, в местах лишения свободы никто не чувствует себя хорошо.

«Тем не менее, он держится и готов к активной борьбе. Готов доказывать, что он не виновен в том, в чем его обвиняют», — заявила адвокат.

Макличенко рассказала, что во вторник, 23 апреля, прошло заседание по делу Бугаева.

«Мы выслушали гособвинение, далее были вызваны оперативные сотрудники полиции. Их пришло трое, все они дали показания. У стороны защиты также была возможность задать вопросы», — отметила адвокат.

3 ноября прошлого года в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. О задержании экс-игрока стало известно 1 ноября. В ночь на 29 октября его остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки сверток с 500 граммами мефедрона.