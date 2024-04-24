«Арсенал» поставил «Челси» на колени — обзор матча

«Канониры» прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию команды Почеттино.

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«Арсенал» отреагировал на вылет из Лиги чемпионов двумя победами в АПЛ с общим счётом 7:0. На сей раз «канониры» разгромили «Челси». Команда Микеля Артеты остаётся на первом месте.

«Челси» сыграл с «Арсеналом» без своей главной звезды Палмера – лучшего бомбардира АПЛ наряду с Холандом. Коул приболел. Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, говоря перед матчем об отсутствии автора 20 голов в чемпионате Англии, сделал любопытное высказывание:

«Это хороший вызов – то, что Палмер будет недоступен. Вызов для его партнёров по команде. Если бы я был партнёром Коула Палмера на его или схожей позиции, я был бы мотивирован, чтобы выйти на поле и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не ФК «Коул Палмер». Конечно, это хороший пример для них – почему у него всё получается, и почему они не могут делать то же самое?»

Игра началась очень живо. Прежде всего благодаря «Арсеналу». В первой же атаке центрбек «Челси» Бадьяшиль получил пас за спину, экс-форвард «синих» Хаверц убежал один на один и свалился в штрафной. От споров на тему того, случился ли фол, избавил лайнсмен – подал сигнал флажком, что был офсайд. Действительно, был. Небольшой.

У «Челси» правый фланг закрывала связка Гилкрист – Мадуэке, хотя там мог бы быть дуэт Гюсто – Палмер. И именно оттуда пришла голевая атака «Арсенала». Хозяева всё же забили быстрый гол на четвёртой минуте первым ударом. Эту атаку помогло соорудить традиционное смещение левого защитника в центр. Мадуэке разрывался между Томиясу и открывшимся в его зоне Райсом, Гилкрист пытался подстраховать, но в этой ситуации получил свободу Троссард. Деклан своевременно поделился с мячом с бельгийцем, а голкипер Петрович пропустил под ногой мяч, который, казалось бы, имел шансы парировать.

«Арсенал» и после забитого гола доминировал и создавал моменты, тогда как «Челси» допускал слишком много потерь на своей половине поля под давлением соперника. По статистике команда Почеттино больше владела мячом в первом тайме, но только за счёт передач на своей и средней третях поля. А вот по пасам на чужой трети «канониры» в два раза превзошли «синих». Как и по ударам. До перерыва «Челси» вообще ни разу не пробил в створ. Палмера, конечно, не получалось заменить, несмотря на мотивационную речь тренера. Команде Почеттино оставалось надеяться на стандарты да на редкие удачные эпизоды с участием Джексона (пару раз здорово переигрывал Салиба). Однажды мяч после его рывка и рикошета от ноги Магальянса угодил в штангу.

Второй тайм «Арсенал» начал очень мощно. В первые минуты после перерыва команда Артеты создала несколько голевых моментов. В том числе снова благодаря прессингу, когда Бадьяшиль подставил ужасным пасом Галлахера. Райс перехватил и сам же завершал контрвыпад – Петрович потащил. А затем «Арсенал» напомнил, что он лидер АПЛ по голам после стандартов. Второй гол хозяевам принёс угловой. «Челси» как-то странно расставился, «канониры» получили преимущество два в один, а у полукруга стояли ещё два свободных игрока «Арсенала». Забил же с отскока защитник Уайт.

После этого «Арсенал» разрывал на контратаках. По истечении часа матча счёт был уже крупным. Третий гол «канониров» родился в результате того, что Магальянс выцарапал сложнейший мяч в единоборстве с Мадуэке. Тут же мяч забросили на Хаверца, за которым не успел страховавший Бадьяшиля левый защитник Кукурелья. И немец передал привет своей бывшей команде, пробив верхом.

На этом Хаверц не остановился – через восемь минут оформил дубль. Сака получил мяч в широкой позиции, раскачал Кукурелью и сделал пас в штрафную немцу. Бадьяшиль, что с ним нередко происходит в АПЛ, идеально изобразил тренировочную стойку, да и Дисаси не помог. Сербский голкипер «синих» пошёл вынимать мяч из сетки: в последний раз он пропускал четыре гола месяц назад от сборной России.

Почеттино выпустил ещё одного защитника Чалобу, видимо, чтобы его «поплывшая» команда избежала совсем уж жуткого разгрома. Тем не менее вскоре «Арсенал» забил пятый. Опять Сака принял мяч в широкой позиции и подёргал Кукурелью, однако отдал пас назад Эдегору, а уже норвежец забросил мяч в штрафную на Уайта. Бен вроде бы хотел сделать передачу на партнёра, но вышел красивый удар с лёта, которым он оформил дубль. 0:5 – ещё не так плохо, как могло быть для «Челси» по такой игре в концовке. Итоговая статистика ударов – 27:7 (в створ – 10:1, из штрафной – 19:6).