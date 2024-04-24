В CAS прокомментировали иск Тимощука к украинской ассоциации

Группа арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) обсуждает и готовит решение по иску Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

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"Слушание состоялось 22 апреля 2024 года, как и было запланировано. В настоящее время группа арбитров, ответственных за данный вопрос, обсуждает и готовит арбитражное решение, - сообщили в пресс-службе. - На данный момент невозможно указать, когда будет вынесено арбитражное решение".

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском "Зените" после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, однако его апелляция была отклонена.

26 сентября 2023 пресс-служба УАФ сообщила, что Тимощук подал иск в CAS на решение организации лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. Позднее в CAS сообщили ТАСС, что суд зарегистрировал иск Тимощука.

Тимощуку 45 года, он выступал за "Зенит" в качестве футболиста с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й, с 2017 года специалист работает помощником главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры), победителем Лиги чемпионов в составе германской "Баварии" (2013), обладателем Кубка УЕФА с "Зенитом" (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе "Шахтера".