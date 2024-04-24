Кушанашвили жестко раскритиковал Радимова

Известный российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили, ныне представляющий медийный клуб «Родина Медиа», раскритиковал Владислава Радимова, который возглавляет другую команду МФЛ — «Чисто Питер». В частности Кушанашвили подверг критике попытки трэш-тока со стороны Радимова во время недавнего матча с «Амкалом».

© Чемпионат.com