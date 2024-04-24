Радимов ответил Кушанашвили, который сравнил его с инфузорией туфелькой

Главный тренер медиаклуба «Чисто Питер» Владислав Радимов жёстко ответил известному российскому и грузинскому журналисту Отару Кушанашвили из «Родины Медиа». Ранее Отар назвал попытки трэш-тока со стороны Радимова уровнем инфузории туфельки. Также Кушанашвили заявил, что выпады Радимова наводят на него сон.

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