«Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Миранчука

Итальянские клубы «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в трансфере российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщил Calciomercato.

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Отмечается, что клуб снова может сосредоточиться на нём или превратить его в новый прирост капитала, чтобы проредить состав и заработать деньги. Стоимость российского футболиста оценивается в € 9 млн.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 21 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также на счету полузащитника восемь игр и три результативные передачи в Лиге Европы. Миранчук принял участие в трёх матчах Кубка Италии, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.