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Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего тренера ЦСКА

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего главного тренера ПФК ЦСКА.

Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего тренера ЦСКА
© Чемпионат.com

— Тарханов говорил, что следующим тренером ЦСКА видит Игнашевича. А вы?

— Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всё это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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