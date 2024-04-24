«Урал» выкупил контракт бразильца Итало

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб выкупил права на бразильского защитника Итало у португальской «Санта‑Клары».

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Бразильский футболист выступает за клуб из Екатеринбурга на правах аренды с лета 2023 года. Ранее о том, что Итало был выкуплен «Уралом», сообщал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

— Мы его уже выкупили, — заявил Иванов «РБ Спорт».

22‑летний Итало в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.