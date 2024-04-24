«Милан» рассматривает назначение Тедеско (La Gazzetta dello Sport)
Доменико Тедеско может возглавить «Милан».
Ранее стало известно, что «Милан» уволит Стефано Пиоли по окончании сезона.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Спартака». Кандидатура Тедеско обсуждалась на встрече Джерри Кардинале, Джорджио Фурлани и Златана Ибрагимовича. В данный момент 38-летний специалист возглавляет сборную Бельгии.
Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).
Tuttosport добавляет, что «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).
«Милан» рассматривает назначение Тедеско (La Gazzetta dello Sport)
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