Доменико Тедеско может возглавить «Милан».

Ранее стало известно, что «Милан» уволит Стефано Пиоли по окончании сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «россонери» рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Спартака». Кандидатура Тедеско обсуждалась на встрече Джерри Кардинале, Джорджио Фурлани и Златана Ибрагимовича. В данный момент 38-летний специалист возглавляет сборную Бельгии.

Также в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духайль»).

Tuttosport добавляет, что «Милан» также следит за Сержиу Консейсау («Порту»), Марко Розе («Лейпциг») и Марком ван Боммелом («Антверпен»).