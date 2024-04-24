Дамьен Ле Таллек вошел в состав правления «Зенита»

Бывший футболист Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт санкт-петербургского клуба.

«Специалист сфокусируется на развитии партнёрских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с «Зенитом»!» — написано в заявлении клуба.

Дамьен Ле Таллек известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и белградскую «Црвену Звезду», в составе которой дважды стал чемпионом Сербии. В России он играл за саранскую «Мордовию» и московское «Торпедо».