Юношеская сборная Сербии разгромила Казахстан на турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Сербии (U‑16) разгромила сверстников из Казахстана в стартовом матче турнира развития УЕФА, который проходит в Волгограде.

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Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Филип Матижашевич, Павле Штулич, Матео Маравич и Василие Суботич.

Участниками турнира также являются сборные России и Ганы, которые в среду также проведут матч между собой.

Турнир развития УЕФА в Волгограде завершится 29 апреля.