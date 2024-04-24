РПЛ не видит смысла в расширении лиги до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею (РБК)
Руководство РПЛ не планирует расширять лигу.
По информации РБК, часть клубов, находящихся под угрозой вылета, обсуждали идею об обращении к руководству РПЛ с предложением увеличить число участников чемпионата – с 16 до 18.
В руководстве лиги пока не видят смысла в расширении турнира, поскольку такой шаг «не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности. Расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки».
Кроме того, регламент РПЛ был согласован до старта чемпионата и не должен меняться в конце сезона.
После 24 проведенных туров места в зоне вылета Мир РПЛ занимают «Ахмат» и «Сочи», набравшие 23 и 19 очков соответственно. В зоне стыковых матчей идут «Урал» (24 балла) и «Балтика» (23).