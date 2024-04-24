Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского защитника ЦСКА Виллиана Рошу на две игры по итогам матча 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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20 апреля ЦСКА дома уступил "Ахмату" со счетом 1:2. Роша был удален на 19-й минуте игры, после матча он извинился перед соперником за грубую игру.

"КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ", - сказал Григорьянц.

Роше 29 лет, он выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу. Вместе с ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23. Роша пропустит матчи со "Спартаком" (25 апреля) и калининградской" Балтикой" (28 апреля).

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 24 матчах.