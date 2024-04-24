В Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА

Министерство информации Беларуси внесло УЕФА и предстоящий чемпионат Европы — 2024 в перечень правообладателей из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Таким образом, этим постановлением министерство разрешило белорусским телеканалам показывать матчи Евро-2024 без согласия и разрешения от УЕФА.

Напомним, в 2023 году в Беларуси был принят закон, согласно которому разрешается транслировать мероприятия без согласия правообладателя, если этот правообладатель происходит из так называемых недружественных стран.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.