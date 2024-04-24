Силкин: «Динамо» рискует не попасть в медали по итогам сезона

«Динамо» рискует не попасть в медали по итогам сезона, заявил Силкин
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, сможет ли столичный клуб закрепиться в тройке по итогам сезона в МИР РПЛ.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6.
— Сейчас «Динамо» нужно не провалить концовку, а, к сожалению, они это умеют делать. Вполне возможно, что «Динамо» может и третье место упустить. Команда играет неровно, в одном матче берут очки, а в другом просто дарят их сопернику. Так в конце сезона играть недопустимо, — сказал Силкин «РБ Спорт».