Силкин: «Динамо» рискует не попасть в медали по итогам сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, сможет ли столичный клуб закрепиться в тройке по итогам сезона в МИР РПЛ.

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На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6.