Писарев дисквалифицирован и оштрафован за нецензурную брань в адрес судей

Писарев дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 125 тыс. рублей за нецензурную брань в адрес судей в матче с «Уфой»
Николай Писарев отстранен на 4 матча LEON Второй лиги А за брань в адрес судей.
Тренер «Краснодара-2» и сборной России был удален в матче Второй лиги А против «Уфы» (1:2) за нецензурную брань в адрес судейской бригады. По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Писарева на 4 матча.
«В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идет о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым. КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тыс. рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Писарев дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 125 тыс. рублей за нецензурную брань в адрес судей в матче с «Уфой»
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