Писарев дисквалифицирован и оштрафован за нецензурную брань в адрес судей

Николай Писарев отстранен на 4 матча LEON Второй лиги А за брань в адрес судей.

© Sports.ru

Тренер «Краснодара-2» и сборной России был удален в матче Второй лиги А против «Уфы» (1:2) за нецензурную брань в адрес судейской бригады. По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Писарева на 4 матча.