ЦСКА призвали к осторожности в матче со «Спартаком»

Бывший олкипер ЦСКА и сборной СССР, экс-тренер вратарей армейцев в преддверии дерби красно-синих со «Спартаком» в рамках вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил опасения относительно игры своей бывшей команды. В комментарии Legalbet он указал на дисквалификацию трех игроков основы, а также напомнил о неудаче ЦСКА в матче с «Ахматом».

«В нынешнем положении армейцам стоит опасаться любую команду, про «Спартак» с их проблемами и нестабильностью даже говорить не приходится. Мы недавно видели, как «Ахмат» играл против ЦСКА, а тут будет суперпринципиальный матч против красно-белых. Поэтому, конечно, армейцам нужно с осторожностью и полной концентрацией подходить к этой игре», — считает Чанов.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович, прежде ассистировавший испанцу Гильермо Абаскалю, уволенного с должности наставника красно-белых 14 апреля. При Слишковиче «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России, а также разгромил в гостях «Ростов» 5:1.

ЦСКА с 37-ю очками расположился на шестом месте. Подопечные Владимира Федотова в минувшем туре проиграли дома «Ахмату» 1:2, при этом по красной карточке получили Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также Аббосбек Файзуллаев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, и в дерби он не сможет помочь своей команде.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдет на арене армейцев и начнется в 19:30 по столичному времени.