В «Арисе» высказались о будущем Кокорина в клубе

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, когда будет определено будущее в команде российского нападающего Александра Кокорина.

© Спорт день за днем

«По завершению сезона будем говорить о том, где останется Кокорин. Он мотивирован и готовится, прилагает все усилия для работы с командой. Поэтому пока говорить о переговорах по будущему Александра и других вещах преждевременно», — сказал Дозорцев Sport24.

Арендное соглашение Кокорина истекает в конце сезона. Права на 33-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», контракт с которой у форварда также истекает летом, что сделает россиянина свободным агентом.

Transfermarkt оценивает Кокорина в 900 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кокорин поучаствовал в 30 матчах «Ариса», в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.