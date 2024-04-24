«Краснодар» — «Балтика» — 3:2. Форвард гостей Козлов оформил дубль на 89‑й минуте матча РПЛ. Видео

Нападающий калининградской «Балтики» Данила Козлов во второй раз отличился в матче перенесенного 21‑го тура МИР РПЛ с «Краснодаром». Встреча проходит в Краснодаре. Козлов оформил дубль, забив гол на 89‑й минуте игры. Счет в матче — 3:2 в пользу хозяев поля. Прямую трансляцию игры смотрите в эти минуты на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Краснодар - Балтика. МИР Российская Премьер-лига. Тур 21