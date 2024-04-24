«Краснодар» обыграл «Балтику» в матче РПЛ

«Краснодар» победил калининградскую «Балтику» в матче перенесенного 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Джон Кордоба, один раз отличился Эдуард Сперцян. У гостей два мяча забил Данила Козлов.

«Краснодар», занимающий второе место, набрал 49 очков, в активе «Балтики», которая находится на 14‑й строчке, 23 очка.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля, «Балтика» днем ранее примет ЦСКА.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

МИР РПЛ. 21-Й ТУР

«Краснодар» (Краснодар) — «Балтика» (Калининград) — 3:2 (1:0)

Голы: Кордоба, 31 (ВИДЕО), 61 (ВИДЕО). Сперцян, 50 (ВИДЕО). — Козлов, 57 (ВИДЕО), 89 (ВИДЕО).