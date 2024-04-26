ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА – разбор ситуации

Тренер Ги Ру сделал серьёзное заявление. Но получили ли помощь армейцы от арбитров?

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Честность победы ЦСКА в Кубке УЕФА сезона-2004/2005 попытался поставить под сомнения французский тренер Ги Ру. В мае 2005 года команда Валерия Газзаева завоевала первый в истории российского футбола еврокубок, а месяцем ранее по дороге к трофею выбила в четвертьфинале «Осер». Соперника армейцев как раз и возглавлял Ру, с которым связан лучший период в истории бургундского клуба.

Тогда 66-летний француз был уже достаточно возрастным тренером. Сейчас же ему 85. Тем не менее дедушка Ги, полагаясь на свою память, поделился в интервью для популярного издания L'Équipe подробностями того, как его «Осер» проиграл битву за еврокубок. По словам Ру, ЦСКА прошёл в полуфинал благодаря подкупу судей.

«Русские из ЦСКА «ограбили» нас в четвертьфинале. Судья был подкуплен. Расскажу историю, за которую мы могли бы угодить в тюрьму. После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил кое-кого из клуба проверить сумки судей во время матча. Он вернулся бледный и сказал мне: «Там великолепные часы с рубинами». У меня было 10 минут, чтобы принять правильное решение. За полгода до этого матча я решил покинуть «Осер», но никто об этом не знал. Если бы я решил обратиться в полицию и к властям, их бы осудили, а четверых немецких арбитров уволили бы. Я стал бы виновником скандала, а не человеком, который провёл 894 матча в Лиге 1 и вывел «Осер» в еврокубки. Я принял неправильное решение и промолчал. И ещё бóльшим идиотом я был, когда не взял эти часы».

Заявление мсьё Ру – повод вспомнить те матчи ЦСКА с «Осером». А заодно и судей, обслуживавших два четвертьфинала. Были ли результативные ошибки в пользу армейцев с их стороны?

Первая встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив». Обслуживала её бригада во главе с испанцем Луисом Мединой Канталехо. ЦСКА с первых минут имел достаточно большое преимущество и создавал голевые моменты, так что гол в ворота пятой команды Франции назревал. Потом «Осер» более-менее выровнял игру, но тогда армейцы и забили. Гол на 21-й минуте команда Ру фактически сама себе «привезла». Юрий Жирков обокрал двух соперников у лицевой, а завершилось всё тем, что мяч после удара Чиди Одиа влетел в сетку от ноги Лионеля Матиса. По этому эпизоду к судьям при всём желании не придерёшься.

Второй мяч ЦСКА забил на исходе часа матча с пенальти. Вагнер Лав, совершил потрясающий проход, уйдя от нескольких защитников, и оказался на газоне в штрафной. Судья назначил пенальти. Жан-Паскаль Миньо получил жёлтую карточку за споры с арбитром, однако, судя по видео, фол, скорее всего, был – бразильского нападающего срубили.

Третий гол ЦСКА стал следствием быстрой атаки по левому флангу, Жирков ассистировал, а Вагнер Лав оформил дубль. Игроки «Осера» сигнализировали об офсайде, тем не менее на повторе видно, что защитники французов сами ошиблись – создали глубину. Четвёртый гол крутым проходом создал Жирков, а Ролан Гусев на дальней штанге замкнул его передачу. В концовке Миньо получил вторую жёлтую карточку и был удалён, но и тут всё по делу. Жан-Паскаль грубо въехал в Жиркова.

В тот вечер после разгрома от ЦСКА тренер «Осера» говорил не о судействе. Ру признался:

«Сегодня один из самых плохих дней в еврокубковой истории клуба. Не помню, чтобы когда-либо команда допускала столько брака в обороне. Остаётся мечтать о подвиге, на которые горазд спорт. Кошмарный вечер? Не то слово. ЦСКА играл в своём стиле. Его не заботит середина поля. Главное для этой команды то, что происходит вблизи чужих и своих ворот. У нас была одна возможность сравнять счёт и изменить ход борьбы, но Бенджани Мварувари в ворота не попал».

Армейцы фактически всё решили в московском матче, поэтому смысла рисковать и «заряжать» судей в ответной игре точно не было. Но вспомним и встречу в Осере, состоявшуюся неделю спустя. Обслуживала её немецкая бригада во главе с Вольфгангом Штарком (к слову, будущим членом ЭСК РФС), чью сумку, видимо, и исследовал человек Ру.

«Осеру» удалось дома забить быстрый гол. Уже на девятой минуте после углового армейцы позволили свободно пробить Янну Ляшуэру. А на 25-й минуте случился самый спорный эпизод, связанный с судейством в этих двух матчах. Мварувари врывался в штрафную слева и упал после единоборства с Сергеем Игнашевичем. Защитник ЦСКА хотел сыграть плечо в плечо, но, похоже, всё-таки сфолил. К этой мысли пришли и российские комментаторы игры. Один из них прямо сказал: «Спасибо судье, что не дал пенальти».

Тем не менее Штарк всё же назначил 11-метровый в ворота армейцев на 78-й минуте в ситуации, которая не была на 100% очевидной. Жирков дотянулся до мяча, но, по мнению рефери, заодно подбил нападающего Луиджи Пьерони. Так что благодаря решению немецкого судьи «Осер» сохранил надежду и устроил штурм в концовке, который, впрочем, ничего хозяевам не принёс – армейцы уступили с устраивающим их счётом 0:2.

После ответного матча Ру действительно жаловался на судей:

«В обоих матчах судейство оказалось неблагоприятным для нас. В Москве в наши ворота был назначен пенальти, хотя фола не было. Теперь же в первом тайме Мварувари не по правилам оттеснили от мяча в штрафной, однако 11-метрового не последовало. Учтите эти два момента – и не будет разницы в два мяча. При этом я вовсе не думаю, что мы хорошо играли в Москве… Я разочарован вылетом из Кубка УЕФА, но доволен тем, что мы порадовали публику на стадионе, а также телезрителей».

В ЦСКА отреагировали на обвинения со стороны французского клуба. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо написал в телеграм-канале:

«Исходя из сказанного, тут арбитр, скорее, был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьёзно, ЦСКА выиграл первый матч со счётом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашёл там какие-то «часы с рубинами»? Тут логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще, радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год».

Тренер «золотого» ЦСКА Газзаев назвал слова Ру «фейком». Он полагает, что заявление француза связано с политикой. По мнению Газзаева, Россию хотят поддеть и унизить в преддверии Олимпиады в Париже.