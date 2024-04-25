Вице‑президент «Барселоны» подтвердил решение Хави остаться тренером команды

Вице‑президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил решение Хави остаться на посту главного тренера каталонской команды.

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В январе Хави заявил, что намерен покинуть каталонскую команду в июне. В среду тренер провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и другим руководством. Сообщалось, что испанский специалист пересмотрел свое решение.

— Он продолжит возглавлять команду, потому что ему это интересно, ему нравится этот проект. Деку на сто процентов доверяет Хави. Неудачный сезон — вопрос, который зависит от того, как на него смотреть. Да, мы не выиграли ни одного титула, но я уверен, что мы развиваемся. Мы хотим вновь творить историю и сделаем это, — приводит слова Юсте Marca.

В воскресенье «Барселона» проиграла «Реалу» в 32‑м туре чемпионата Испании со счетом 2:3. «Сине‑гранатовые» занимают второе место в таблице Ла Лиги с 70 очками, «Реал» лидирует в чемпионате Испании (81).

44‑летний Хави возглавил «Барселону» в 2021 году.