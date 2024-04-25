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Вице‑президент «Барселоны» подтвердил решение Хави остаться на посту тренера команды

Вице‑президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил решение Хави остаться на посту главного тренера каталонской команды.

Вице‑президент «Барселоны» подтвердил решение Хави остаться тренером команды
© Матч ТВ

В январе Хави заявил, что намерен покинуть каталонскую команду в июне. В среду тренер провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и другим руководством. Сообщалось, что испанский специалист пересмотрел свое решение.

— Он продолжит возглавлять команду, потому что ему это интересно, ему нравится этот проект. Деку на сто процентов доверяет Хави. Неудачный сезон — вопрос, который зависит от того, как на него смотреть. Да, мы не выиграли ни одного титула, но я уверен, что мы развиваемся. Мы хотим вновь творить историю и сделаем это, — приводит слова Юсте Marca.

В воскресенье «Барселона» проиграла «Реалу» в 32‑м туре чемпионата Испании со счетом 2:3. «Сине‑гранатовые» занимают второе место в таблице Ла Лиги с 70 очками, «Реал» лидирует в чемпионате Испании (81).

44‑летний Хави возглавил «Барселону» в 2021 году.