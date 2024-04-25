Месси предрекли быть лучшим в МЛС до 80 лет

Бывший итальянский футболист Джузеппе Росси назвал аргентинца «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим игроком, передает DAZN.

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«Ему может быть 80 лет, и он все равно будет лучшим игроком на поле в МЛС. Все любят его видеть, потому что он величайший игрок всех времен», — сказал Росси.

20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. В финале Аргентина в серии пенальти обыграла Францию.

В ночь на 11 апреля «Интер Майами» уступил в ответном четвертьфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканскому «Монтеррею». Мексиканский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч между командами завершился со счетом 2:1.