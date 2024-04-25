Мор назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что санкт-петербургский «Зенит» остаётся фаворитом чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге, несмотря на поражение в матче с «Рубином» (0:2). Напомним, из-за этого проигрыша отрыв «Зенита» от «Краснодара» сократился до одного очка.

«У «Зенита» достаточно сложный календарь. Но, я думаю, для них чем сложнее, тем легче побеждать. Так им легче на игру настраиваться и искать мотивацию. «Зенит» — фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» забивает голы, но также пропускает и будет пропускать», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, петербургский «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах Премьер-Лиги подряд.