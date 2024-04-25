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Стало известно, что изменил новый тренер «Спартака» после ухода Абаскаля

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович помог футболистам почувствовать себя свободнее после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

Стало известно, что изменил новый тренер «Спартака» после ухода Абаскаля
© globallookpress.com
«Если бы можно было проводить какие-то изменения, то он бы давно их и проводил, он же работал в штабе с Гильермо, был помощником, вносил какие-то идеи. Это смена скорее связана с тем, что футболисты немного успокоились, тренер их, конечно, раскрепостил. Было видно, что психологически они более уверенны. Плюс, с «Ростовом» они показали великолепную функциональную и атлетическую готовность, у них достаточно большой объем двигательной активности — до этого у них была нестабильная игра, а здесь появилось все то, что было необходимо во всех матчах», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

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