Тренер «Аталанты» не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, как главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не отпускал в аренду российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Еще недавно Леша был у Гасперини в запасе. Но это не тот тренер, которому можно навязать игрока — он царь и бог «Аталанты». Джан Пьеро не отпускал Леху в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме. Отказался оставлять его и в «Торино»: «Миранчук мне нужен». И это окупается. Леша делает на поле вдвое больше прежнего, бегает — тоже», — написал Арустамян.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 33 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+5. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (11+4).

После 32 туров Серии А «Аталанта», набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. В минувшие выходные миланский «Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал победителем Серии А.