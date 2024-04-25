Родриго и Беллингем могут пропустить матч против «Реал Сосьедад»

Родриго и Джуд Беллингем могут пропустить матч против «Реал Сосьедад».

© Sports.ru

Завтра «Реал» сыграет с «Сосьедадом» на выезде в матче 33-го тура Ла Лиги.

Как сообщает El Chiringuito, Родриго пропустил сегодняшнюю тренировку мадридцев из-за гриппа. Беллингем не тренировался с командой из-за гастроэнтерита. По информации As, оба игрока пропустят завтрашний матч, но будут готовы к первому матчу с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Также сообщается, что в общую группу «Реала» вернулись Ферлан Менди и Тибо Куртуа.