«Факел» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов» на матч перенесенного 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в четверг в Воронеже и начнется в 18:15 мск.

Стартовый состав «Факела»: Александр Беленов, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Василий Черов, Райан Сенхаджи, Роман Акбашев, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири (капитан), Никита Моцпан, Евгений Марков, Хызыр Аппаев.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Александр Солдатенков (капитан), Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Владимир Хубулов.