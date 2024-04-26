Клопп высказался о кандидате на пост тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался о главном тренере нидерландского «Фейеноорда» Арне Слоте, интерес к которому проявляют мерсисайдцы.

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«Это лучшая работа и лучший клуб в мире. Если это он, то мне нравится, как его команда играет в футбол, и всё, что я слышу о нём как о человеке. Он хороший тренер», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот вступил в переговоры с английским «Ливерпулем». Сейчас «красных» возглавляет Юрген Клопп, но он покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что на данный момент «Фейеноорд» и «Ливерпуль» обсуждают размер компенсации за досрочный уход Слота, чей контракт с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.