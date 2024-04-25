ЦСКА и «Спартак» назвали средними командами

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком», назвав их средними командами, передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, будет реально серьезная битва. Тут очень сложно предсказать, чем все закончится. Встречаются две средние команды на данный момент. Весьма средние», — сказала Смородская.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович. ЦСКА с 37-ю очками расположился на шестом месте.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдет на арене армейцев и начнется в 19:30 по столичному времени.