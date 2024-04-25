Непомнящий объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

Тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургский «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за психологии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Кроме того, что это вопрос психологии, у меня нет объяснения. Команда должным образом не настроилась на игру с «Рубином». Потом питерцы начали психовать, нервничать, у них игра не получалась», — сказал Непомнящий.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».