Экс-тренер ЦСКА: сейчас такое время, когда надо обвинять Россию

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова экс-тренера французского «Осера» Ги Ру о подкупе судей армейцами перед игрой 1/4 финала Кубка УЕФА в 2005 году.

— Я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Газзаевым, назвавшим эти обвинения бредом. Матч с «Осером» исторический, его помнят все. А мы, участники этого матча, тем более помним до каждой секунды. Это полнейший бред. Я понимаю, что сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, предложить этому тренеру посмотреть матч в Испании, когда мы стали чемпионами Европы и когда в воротах был Яшин и Понедельник забивал. Может, мы там ещё что-то не так сделали?

— Может, Ги Ру до сих пор не смирился с поражением?

— Возможно. На их родной стадион приехала команда, которую никто не знал, и на их же стадионе грохнула «Осер». Может, он хочет сам себя оправдать, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.