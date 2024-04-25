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Игрок «Оренбурга» Полуяхтов призвал футболистов помочь жертвам наводнения в регионе

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов публично призвал футбольную общественность помочь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Он заявил, что активно сотрудничает с волонтёрами, и для помощи пострадавшим достаточно связаться с ним.

Игрок «Оренбурга» Полуяхтов призвал футболистов помочь жертвам наводнения в регионе
© Чемпионат.com

«Доброго всем дня. Я Владимир Полуяхтов. Коллеги, футболисты, тренеры, руководители команд, кто меня знает и не знает, с кем я играл и работал. Свяжитесь со мной. Я активно сотрудничаю с волонтерами. Только что приехал от ребят, в очередной раз передал от команды подушки, одеяла, пледы и средства на приобретения необходимого. Давайте поможем вместе. Гарантирую полный отчет за каждую копейку», — сказал Полуяхтов на видео в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

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