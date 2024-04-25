Игрок «Рубина»: «Краснодар», ждем на карту денюжки

Футболист «Рубина» Руслан Безруков неоднозначно пошутил в прямом эфире после победы над «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой казанцев со счётом 2:0. В послематчевом интервью Безруков пошутил, что игроки «Рубина» ждут деньги на карту от «Краснодара» — прямого конкурента «Зенита» по чемпионской гонке.

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«Краснодар», ждём на карту денюжки!" — сказал Безруков в прямом эфире телеканала «Матч Страна».

24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.