Бокшич посоветовал «Ювентусу» подписать Модрича

Бокшич о Модриче: «Он поцелован Богом, он – это футбол. Посоветовал бы «Ювентусу» или любому топ-клубу подписать его, он может сыграть на высшем уровне еще пару лет»
Ален Бокшич посоветовал «Ювентусу» подписать Луку Модрича.
Контракт 38-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в июне 2024 года, договоренность о новом соглашении пока не достигнута.
«Модрич поцелован Богом, он – это футбол. Я бы посоветовал любому топ-клубу подписать его, включая «Ювентус». Не знаю, покинет ли он «Реал Мадрид», но я убежден, что он может сыграть на топ-уровне еще пару лет. Одного Модрича было бы недостаточно, чтобы сократить отставание [«Ювентуса»] от «Интера», который заслуженно завоевал титул, но он бы наверняка помог», – сказал экс-игрок «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Бокшич о Модриче: «Он поцелован Богом, он – это футбол. Посоветовал бы «Ювентусу» или любому топ-клубу подписать его, он может сыграть на высшем уровне еще пару лет»
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