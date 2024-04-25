Сенников назвал нападающих, которые подойдут «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о кандидатах на позицию форварда в железнодорожный клуб.

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«Воробьёв тоже хорошо себя проявляет в «Оренбурге», но, думаю, Даку и Голенков — это более перспективные игроки из данного списка. Думаю, не принципиально, чтобы нападающий был именно россиянин», – приводит слова Сенникова Legalbet.

По информации «Матч ТВ», команда также хочет организовать трансфер форварда «Ароки» Кристо Гонсалеса. В текущем сезоне футболист провел 38 матчей, за которые успел забить 15 голов и отдать 10 ассистов.

Отдельно же Сенников отметил форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Он в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, за которые успел забить шесть голов и отдать четыре результативных паса. Он заключил контракт с командой из Казани до конца сезона-2025/26. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.