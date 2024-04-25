Заболотный высказался о главной проблеме ЦСКА

Нападающий московского ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о главной проблеме армейской команды в текущем сезоне — пропущенных голах на последних минутах. Заболотный заявил, что армейцы хотят искоренить эту проблему, и осознают ужасность статистики потерянных очков в концовках матчей. В то же время Антон отметил, что причина этому — неудачное стечение обстоятельств.

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