«Хотим искоренить это». Заболотный высказался о главной проблеме ЦСКА
Нападающий московского ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался о главной проблеме армейской команды в текущем сезоне — пропущенных голах на последних минутах. Заболотный заявил, что армейцы хотят искоренить эту проблему, и осознают ужасность статистики потерянных очков в концовках матчей. В то же время Антон отметил, что причина этому — неудачное стечение обстоятельств.
«ЦСКА много очков из-за пропущенных голов на последних минутах? Да, статистика ужасная. Могу сказать именно свое мнение — чувствую, что это какое-то стечение обстоятельств и не более, вытекающие из ничего голы. Не говорю про все, но большинство из них были большой удачей соперника, некоторые даже нереальные. Не могу сказать, что мы где-то просели в тактическом плане. Конечно, мы хотим искоренить эту проблему, прикладываем все возможные усилия. Все заточены на то, чтобы убрать такую неприятную статистику", — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.
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