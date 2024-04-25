Гаджиев: у «Краснодара» есть шансы на чемпионство

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

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«Понятно, почему «Краснодар» не так давно списали со счетов, потому что потенциально «Зенит» сильнее любой нашей команды. Вероятность, что «Зенит» всё-таки сохранит за собой первое место, выше, чем у любой команды их обойти. При этом у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, «Зенит» ещё может оступиться, потому что это спорт. А там, где играют ногами, а не руками, то случайностей всегда больше», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко за пять матчей до конца сезона. 29 апреля подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Крыльями Советов» на выезде, а 4 мая примут на домашней арене «Ахмат». В матче 28-го тура чемпионата России чёрно-зелёные сыграют с московским «Спартаком».