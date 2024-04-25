Okko будет показывать Лигу чемпионов

Со следующего сезона матчи Лиги чемпионов в России будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

© Спорт день за днем

В настоящий момент права на показ Лиги чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги конференций принадлежат «Матч ТВ». В полуфиналах нынешнего сезона Лиги чемпионов сыграют «Бавария» — «Реал» и «Боруссия» (Дортмунд) — ПСЖ.

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится. Будет убран групповой этап. Команды, которые напрямую попадут в основную сетку, и коллективы, прошедшие через квалификацию, будут объединены в одну лигу из 36 команд. В рамках этого этапа команды проведут 8 матчей с разными соперниками (4 дома, 4 в гостях).

Финал нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 1 июня на лондонском стадионе »Уэмбли».

Российские команды отстранены от участия в еврокубках.