Вратарь «Рубина» заявил, что клуб не предлагал ему новый контракт

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался о своем будущем в казанской команде. Действующий контракт вратаря с казанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мой контракт с «Рубином» заканчивается летом, пока мне не предлагали его продлить», — приводит слова Дюпина Metaratings.

Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 27 мячей, в 9 играх он оставил свои ворота «сухими». Всего за казанцев он сыграл в 143 матчах, пропустил 165 мячей, в 52 играх он отстоял на «ноль».

До «Рубина» Дюпин выступал за «Кубань», «Анжи», барнаульское «Динамо».

Вчера «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0.