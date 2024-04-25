ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года

Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. В последний раз матч этих команды завершался со счётом 0:0 в 2003 году.

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Сегодня, 25 апреля, состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.