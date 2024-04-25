Колосков: "Спартак" — команда третьего-пятого места, не больше

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень нынешнего состава московского "Спартака".

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"На данный момент "Спартак" — команда третьего-пятого места, не больше. У них нет игроков такого уровня, чтобы претендовать на чемпионство. Нормально ли, что в таком клубе, как "Спартак", чехарда с тренерами? Мы все время преувеличиваем значимость «Спартака» в наше время. Надо уже забыть "Спартак" Старостиных и Симоняна, сейчас этот клуб ничем не отличается от других команд РПЛ, к сожалению", - сказал Колосков.

После 24-сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, заработав 38 очков. Отставание от лидера "Зенита" составляет 12 баллов. После увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля команда под руководством врио главного тренера Владимира Слишковича сыграла в ничью с "Зенитом" в Санкт-Петербурге и разгромила "Ростов" в гостях со счетом 1:5.

В начавшемся отложенном 21-м туре "Спартак" имеет возможность подняться на строчку выше, опередив "Локомотив, который добыл три очка в игре с "Оренбургом". Спартаковцы 26 апреля сыграют в московском дерби против ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.