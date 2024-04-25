«Спартак» лишился трех игроков перед дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал об игроках красно-белых, которые пропустят матч с ЦСКА в 25-м туре. Его слова передает "Чемпионат".

"У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы", - сказал Зеленов.

ЦСКА в свою очередь не сможет рассчитывать на двух центральных защитников Игоря Дивеева и Виллиана Рошу. Оба получили красные карточки в предыдущем матче с "Ахматом".

Бразилец получил двухматчевую дисквалификацию. Также дерби пропустит узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев. 25 апреля ЦСКА примет "Спартак" в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени. ЦСКА перед очной встречей, набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. "Спартак" — пятый (38 очков). На четвертом месте располагается "Локомотив". У "железнодорожников" 41 очко.