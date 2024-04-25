Миранчук сам будет решать свое будущее, заявил агент

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что российский футболист сам решит вопросы о своей будущей карьере.

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Ранее издание Calciomercato сообщило, что «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в трансфере 28‑летнего россиянина.

— Я ничего не комментирую, всё будет решать Леша, — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук выступает за «Аталанту» с осени 2020 года. На счету полузащитника 13 голов и 18 результативных передач в 88 матчах за клуб из Бергамо. Алексей ранее также выступал за «Торино» на правах аренды и провёл 31 матч, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Соглашение Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.