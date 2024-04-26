«Локомотив» высмеял ничью ЦСКА и «Спартака»

Московский «Локомотив» в своем Telegram-канале иронично отреагировал на результат матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком», который завершился безголевой ничьей.

«Вот какую игру надо было смотреть», — написала пресс-служба, прикрепив к посту нарезку моментов своего матча того же тура с «Пари НН», который завершился со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом. «Локомотив» занимает четвертую строчку, набрав 41 очко за 25 туров национального первенства.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».