14 футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом» в Грозном

14 футболистов «Сочи» отравились перед гостевым матчем 21‑го тура РПЛ с «Ахматом». Об этом рассказал главный тренер сочинцев Роберт Морено.

«После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион», — заявил Морено «Матч ТВ».

«Чемпионат» также сообщает, что «Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» из-за отравления игроков. По информации источника, клуб несколько часов назад направил письмо в РФС.

Отмечается, что пока решения нет. Его должен принять президент РФС Александр Дюков.

Матч «Ахмат» – «Сочи» должен состояться сегодня, 25 апреля. Начало встречи – 20:30 по московскому времени.

После 24 туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ с 19 очками. «Ахмат» идет 15-м с 19 очками.

«Сочи» объявил следующий стартовый состав на матч с «Ахматом»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Марсело, Маргасов, Начо, Кравцов, Юкич, Сутормин, Крамарич, Бурмистров.